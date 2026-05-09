Addio Zanardi, una bella persona e un vero esempio

Zanardi era una bella persona anche quando era fisicamente «normale» e vinceva in Formula Uno. Il pauroso incidente in pista e il successivo ritorno allo sport ne hanno esaltato la grandi doti umane e la sua «vis agonistica». Attraverso la pratica sportiva è riuscito a dimostrare che la vita merita di essere vissuta qualunque sia il modo in cui essa ti si presenta. Le capacità atletiche di Alex Zanardi non erano quelle di un «Superman», le sue braccia, i suoi bicipiti erano quelli di un uomo comune. È la sua forza di volontà che è stata straordinaria. Sono stati il suo impegno e la sua dedizione che lo hanno guidato nel vincere medaglie d’oro olimpiche in discipline che, prima dell’incidente in formula uno, nemmeno conosceva. È stata la sua grande umiltà di aver saputo passare dal mondo dorato della Formula Uno a quello povero e duro della hand bike ad essere stata straordinaria. Ci pensino e ci riflettano quei dirigenti sportivi e quei genitori che sugli spalti dei campi delle scuole calcio insultano arbitri e avversari dei loro figli. Il valore dello sport non sta nel successo «tout court» ma nella forza intrinseca che esso ha nel fare emergere il meglio di ognuno di noi. Ogni ragazzo che si avvicina allo sport, qualunque sia la motivazione che lo spinge a farlo, ha sempre dentro di sé sempre qualcosa che lo può rendere migliore e lo sport lo può aiutare a fare uscire queste doti, spesso nascoste e aiutarlo a diventare un uomo migliore. Non con gli insulti, non con la violenza verbale, non con la retorica del successo ad ogni costo, ma con il lavoro, la forza di volontà, l’impegno e il rispetto degli altri. Per cui anziché mostrare solo i video di come si stoppa e si passa la palla, gli allenatori, nelle sedute di «teoria», mostrino anche i video delle vittorie e della vita di Alex, perché il loro compito non è solo quello di scoprire campioni ma è, prioritariamente, quello di forgiare uomini.

Ludovico Guarneri

Ghedi