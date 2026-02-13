A sessant’anni non si è «anziani». Diciamolo chiaro

Vi scrivo a proposito dell’articolo di cronaca della donna di sessant’anni anni investita a Rezzato. È stata definita «anziana». Vorrei far notare che già nell’anno 2018 la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria ha suggerito di innalzare a settantacinque anni l’età in cui si diventa anziani. La percezione di anzianità è cambiata e spetta a noi come società saper adottare un linguaggio che non rifletta pregiudizi. Penso che anche il vostro Giornale debba e possa fare altrettanto.