A scuola ci siamo chiesti quale senso hanno le guerre

In questi giorni, a scuola, abbiamo avuto modo di riflettere su una tematica che attualmente sta preoccupando tutti quanti nel mondo, anche noi: la guerra. Abbiamo compreso quante cose tristi e tragiche, per noi e per il pianeta, porti con sé. Ci siamo fatti molte domande: qual è il senso della guerra? Perché tanto denaro sprecato in armi che uccidono, invece di spenderlo per cibo, acqua e medicine che salvano vite? Perché dobbiamo essere noi bambini a dare il buon esempio, quando dovremmo riceverlo? Perché intraprendere una strada che porta all’autodistruzione dell’umanità? Noi scegliamo di non distruggere l’uomo e ci prendiamo l’impegno di essere dei costruttori di pace, perché preferiamo la felicità.

Brescia