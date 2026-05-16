Zuppi, 'papa Francesco santo? Lui si divertirebbe se lo facessero'

TORINO, 16 MAG - Ti piacerebbe che papa Francesco diventasse santo, e secondo te diventerà santo un giorno? "La saggezza della Chiesa impone cinque anni 'prima di', vi ricordate per Giovanni Paolo II santo subito? Aspetta, perché non gli fate bene, ecco. Io credo che non so poi che cosa accadrà. Papa Francesco ha fatto santo Paolo VI per esempio. Di sé io penso che si divertirebbe se lo fanno santo, diciamo così. Sicuramente manterrebbe un atteggiamento di autoironia, come ci ha abituato con tanta sagacia, con tanta anche furbizia, penso io". Così l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, Matteo Zuppi, intervistato da Aldo Cazzullo al Salone del Libro di Torino.