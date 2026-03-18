Zuppi, nelle cure superare egoismi, i virus non conoscono dazi

ROMA, 18 MAR - Per costruire la pace occorre garantire la dignità dell'uomo. Questo passa anche per una sanità che superi "egoismi" perché "i virus e i batteri non conoscono frontiere e dazi". Lo ha detto il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, intervenendo all'evento sulla sanità con l'Oms. Per l'arcivescovo di Bologna occorre "un rinnovato senso di corresponsabilità, di superamento dei confini nazionalistici, di egoismi tecnologici o economici. Se molti problemi rimangono aperti, il settore sanitario si presta ad una osservazione fondamentale nella sua semplicità: i virus ed i batteri non conoscono frontiere o dazi doganali; così come non riconoscono i brevetti industriali". Quindi "l'attenzione come Conferenze Episcopali che possiamo avere - ha proseguito Zuppi - è quella di scoprire ogni giorno che la cura della salute è molto più globale di quanto si possa immaginare". "La pace dei popoli passa dal riconoscere la dignità di ogni vita umana, fin dal suo manifestarsi. Vi incoraggio a guardare con speranza, con fiducia, con grande operosità alle vite che nascono. Il loro futuro si colloca nel nostro presente, nelle scelte, anche molto concrete, del nostro presente", ha aggiunto concludendo: "Allora prende senso compiuto la domanda sull'oggi. Guardare alle nostre radici, condivise, guardare al nostro futuro, senza più guerre, con una pace che nasce dal cuore dell'uomo, chiede il nostro impegno oggi".