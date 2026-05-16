Zuppi, 'Leone XIV attaccato da Trump? Continuerà a parlare di pace'

TORINO, 16 MAG - Rispetto all'attacco rivolto nei giorni scorsi da Trump a Leone XIV "io penso che la risposta che ha dato il papa è la risposta. E quindi il papa continuerà a parlare giustamente di pace, continuerà a parlare di scegliere la via del dialogo per comporre i conflitti, indicherà sempre la diplomazia, perché è quella capace di costruire i ponti e le diplomazie, nel senso di dire che poi è qualcosa che possiamo fare tutti quanti, di sfuggire alle contrapposizioni e cercare di capire invece quello che unisce". Così l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, Matteo Zuppi, a margine di un incontro al Salone del Libro di Torino. "Il papa fa il papa - ha detto - e continuerà con la mitezza di cui ha dato prova papa Leone, a parlare a un mondo che rischia, come ha detto sempre papa Leone, di entrare in un vortice che ci fa precipitare in una voragine. E quindi bisogna impedire di entrare in un vortice e provare a interrompere il vortice e credo che continuerà sicuramente a dire questo". Riguardo alla dichiarazione delle scorse settimane del vicepresidente Usa Vance (secondo cui il Papa dovrebbe essere cauto quando parla di teologia), Zuppi ha commentato: "Io in genere cerco di stare attento sempre alle proporzioni" e "insegnare la teologia al Papa mi sembra così, forse, che ho paura che si ha perso le proporzioni".