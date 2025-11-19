Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Zuppi, la Chiesa è per la pace, non sarà mai neutrale

AA

ASSISI, 19 NOV - "La Chiesa è una madre e non sarà mai neutrale, perché sceglierà sempre la pace. Non pregherà per la vittoria, ma per la pace, che è l'unica vittoria". Lo ha detto il cardinale presidente della Cei Matteo Zuppi nella meditazione dei Vespri, nella basilica di San Francesco ad Assisi, al termine dell'assemblea dei vescovi. "La pace è di tutti, non di qualcuno!" e "non vogliamo che la pace sia una tregua". "Per la pace bisogna combattere la logica della forza con le armi dell'amore, le uniche capaci di sconfiggere il demone e i demoni che si impadroniscono del mondo e dei cuori delle persone. Si chiedeva il Presidente Mattarella con severa consapevolezza parlando al popolo tedesco: 'Quanti morti occorreranno ancora, prima che si cessi di guardare alla guerra come strumento per risolvere le controversie tra gli Stati, che se ne faccia uso per l'arbitrio di voler dominare altri popoli?'. Il cristiano - ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna - è consapevole ed è artigiano di pace perché pacifico e pacificatore, perché non può dire pazzo a suo fratello, perché ha messo la spada nel fodero, perché vince ogni seme di inimicizia, perché discepoli di Gesù, il non violento e la nostra pace che riconcilia tutte le cose e rappacifica con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ASSISI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario