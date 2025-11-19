Zuppi, la Chiesa è per la pace, non sarà mai neutrale

ASSISI, 19 NOV - "La Chiesa è una madre e non sarà mai neutrale, perché sceglierà sempre la pace. Non pregherà per la vittoria, ma per la pace, che è l'unica vittoria". Lo ha detto il cardinale presidente della Cei Matteo Zuppi nella meditazione dei Vespri, nella basilica di San Francesco ad Assisi, al termine dell'assemblea dei vescovi. "La pace è di tutti, non di qualcuno!" e "non vogliamo che la pace sia una tregua". "Per la pace bisogna combattere la logica della forza con le armi dell'amore, le uniche capaci di sconfiggere il demone e i demoni che si impadroniscono del mondo e dei cuori delle persone. Si chiedeva il Presidente Mattarella con severa consapevolezza parlando al popolo tedesco: 'Quanti morti occorreranno ancora, prima che si cessi di guardare alla guerra come strumento per risolvere le controversie tra gli Stati, che se ne faccia uso per l'arbitrio di voler dominare altri popoli?'. Il cristiano - ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna - è consapevole ed è artigiano di pace perché pacifico e pacificatore, perché non può dire pazzo a suo fratello, perché ha messo la spada nel fodero, perché vince ogni seme di inimicizia, perché discepoli di Gesù, il non violento e la nostra pace che riconcilia tutte le cose e rappacifica con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo".