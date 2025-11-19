Zuppi, il rispetto tra istituzioni sia sempre garantito

ASSISI, 19 NOV - "I vescovi attendono che equilibrio, dialogo, rispetto, e qualcosa di più del fair play istituzionale, siano sempre garantiti, specialmente in un momento come questo. Tutti quanti dobbiamo fare un grande sforzo per uscire da qualsiasi polarizzazione e per dare risposte e certezze. Il dialogo tra istituzioni sia all'altezza del momento". Lo ha detto il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, nella conferenza stampa ad Assisi al termine dell'assemblea dei vescovi, rispondendo ai giornalisti che chiedevano un commento sul caso che vede coinvolti Quirinale e Palazzo Chigi.