Zuppi, guerre spietate e senza logica, riducono civili a 'spazzatura'

ROMA, 13 MAR - "È sempre una sconfitta quando la logica della forza pretende di sostituirsi alla paziente arte della diplomazia. Senza trattativa si produrranno soltanto una serie infinita di guerre con la spietata logica di abbattere il nemico". Lo dice il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, celebrando i Vespri nella Collegiata di San Biagio di Cento, in occasione della Giornata di preghiera e digiuno. "Migliaia di persone sono state eliminate, civili che non hanno niente a che vedere con il conflitto - denuncia -, diventati a loro insaputa e senza nessuna responsabilità un obiettivo, qualcuno li definisce spietatamente 'obiettivi spazzatura'. L'intelligenza artificiale fa il resto", ma, aggiunge, "possiamo accettare che le persone siano danni collaterali? Dove sono finite le scintille di pace che dovrebbero evitare questi abomini?".