Zuppi, equilibrio tra poteri preziosa eredità, ora dialogo responsabile

ROMA, 23 MAR - Il cardinale presidente della Cei Matteo Zuppi, nell'introduzione al Consiglio episcopale, parla del referendum sottolineando che "il dibattito che lo ha preceduto e i dati di affluenza confermano l'importanza di ragionare sull'esercizio concreto della giurisdizione nel nostro Paese, snodo importante per la custodia del bene comune e il perseguimento della giustizia, che soffre per molte difficoltà. Tenendo sempre conto l'equilibrio tra poteri dello Stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che tutti devono preservare, ci auguriamo", ha auspicato il cardinale, "che sia scelta la via di un dialogo responsabile e costruttivo tra le forze sociali e culturali e le diverse parti politiche, nella ricerca dell'indispensabile consenso possibile attorno a soluzioni di bene".