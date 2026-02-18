Giornale di Brescia
Zuckerberg oggi in tribunale a processo L.A. su dipendenza da social

WASHINGTON, 18 FEB - Mark Zuckerberg testimonierà oggi a Los Angeles ad un processo storico sulla dipendenza dai social media, rispondendo agli avvocati della 'vittima' che accusa Instagram e altre piattaforme di essere progettate per creare dipendenza tra i giovani. Sarà la prima volta che il capo di Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) testimonierà davanti a una giuria, sotto giuramento, sulla sicurezza delle sue applicazioni utilizzate da miliardi di persone. Dodici giurati in un tribunale civile dovranno stabilire entro la fine di marzo se YouTube (Google) e Instagram (Meta) siano in parte responsabili dei problemi di salute mentale di Kaley G.M., una ventenne californiana fortemente coinvolta nell'uso dei social media fin dall'infanzia. Oltre al caso specifico di questa giovane donna - utente di YouTube all'età di 6 anni, seguita da Instagram a 11 anni, poi da TikTok e Snapchat - il processo mira a stabilire se Google e Meta abbiano consapevolmente progettato le loro piattaforme per incoraggiare un consumo incontrollato da parte dei giovani utenti di Internet, a scapito della loro salute mentale.

