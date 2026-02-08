Giornale di Brescia
Zoe uccisa, l'autopsia chiarirà se il 118 avrebbe potuto salvarla

TORINO, 08 FEB - Non è possibile sapere, al momento, se Zoe Trinchero sia morta per i pugni ricevuti, per strangolamento, o se le sia stato fatale essere stata lanciata nel canale, battendo la testa. Nemmeno se dopo tutto ciò, con un tempestivo intervento medico, si sarebbe potuta salvare. È un dubbio investigativo che solo l'autopsia potrà chiarire a proposito del femminicidio della ragazza di 17 anni, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Nizza Monferrato, nell'Astigiano, per cui ha confessato Alex Manna, 20 anni. L'aggressore invece, a quanto emerso, si è allontanato senza chiamare i soccorsi e Zoe è stata trovata nel rio Nizza ore dopo.

TORINO

