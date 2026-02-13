Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Zoe uccisa, i suoi vestiti e quelli di Manna al Ris dei carabinieri

AA

TORINO, 13 FEB - Ai carabinieri del Ris, il Reparto investigazioni scientifiche di Parma, verranno inviati nei prossimi giorni gli indumenti della vittima, Zoe Trinchero, 17 anni, e dell'omicida reo confesso, Alex Manna, 19 anni. I vestiti dei due stanno attualmente asciugando e solo quando saranno perfettamente asciutti, per evitare la formazione di muffe che renderebbero più difficili i rilievi, verranno trasferiti a Parma per le analisi. L'uccisione è avvenuta la sera del 6 febbraio a Nizza Monferrato, nell'Astigiano, intorno alla mezzanotte. Manna, secondo quanto finora ricostruito, avrebbe colpito la ragazza con una serie di violenti pugni, concentrati soprattutto sulla parte destra del volto, sopra lo zigomo, per poi gettarla, o "lasciarla solo cadere", come lui stesso avrebbe affermato, nel Rio Nizza. Il suo corpo era stato estratto quella notte proprio dall'acqua. I vestiti che lui indossava al momento dell'aggressione erano stati invece ritrovati in una vicina abitazione, in cui viveva con una compagna. Dopo l'aggressione era andato lì a cambiarsi d'abito, prima di tornare dagli amici, per cercare di incolpare preventivamente Naudy Carbone, mentre nessuno trovava più Zoe. Un uomo di colore residente fin da bambino in paese, tanto che quest'ultimo aveva rischiato un linciaggio. Il delitto è maturato in un contesto sociale complesso: lo stesso Manna proviene da una famiglia fragile e, come molti coetanei del paese, era solito ritrovarsi in un garage della zona di proprietà di un amico, punto di riferimento informale per bere, mangiare qualcosa e trascorrere il tempo insieme. Era accaduto anche quella sera.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario