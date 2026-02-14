Giornale di Brescia
Zoe, nel tempio di Asti letta poesia mandata da bimbo di dieci anni

TORINO, 14 FEB - Una poesia dedicata a Zoe Trinchero da un bambino di 10 anni è stata portata nel tempio crematorio di Asti prima dell'ultimo saluto di parenti e amici della diciassettenne uccisa a Nizza Monferrato fra il 6 e il 7 febbraio. Il testo è stato letto dalla mamma della ragazza, Mariangela. Nella sala sono risuonate le canzoni che Zoe ascoltava con gli amici. Il papà, Fabio, ha stretto fra le mani una rosa nera, la mamma un mazzo di rose bianche. "Con il vostro permesso la lasciamo andare", ha detto l'officiante. Fra i presenti c'era Mario Biglia, sindaco di Agliano Terme, il paese dove Zoe era nata: "L'avevo conosciuta quando era nel grembo della madre, impossibile che sia finita così".

Argomenti
TORINO

