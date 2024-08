Zero termico a 5.206 in Piemonte, sfiorato record

TORINO, 12 AGO - Lo zero termico in Piemonte ha raggiunto la quota di 5.206 metri, sfiorando il record di 9 anni fa, quando era salito fino a 5.296 metri. E' il dato registrato sabato scorso, con un radiosondaggio, a Cuneo Levaldigi da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Vicinissima al primato anche la temperatura massima misurata alla Capanna Margherita, sul Monte Rosa: a 4.554 metri di altitudine il termometro è arrivato a 9 gradi, due decimi in meno rispetto ai 9.2 gradi dell'estate scorsa, tre decimi sotto il primato, 9.3 gradi, del 2015. La neve che ancora copriva i ghiacciai si è trasformata in acqua accelerando la fusione dei ghiacciai: "Da Capanna Margherita, dove Arpa Piemonte ha una stazione meteo che è la seconda più alta d'Europa ed è l'osservatorio più alto d'Europa - spiega Secondo Barbero, direttore generale di Arpa Piemonte - , si può osservare che l'abbondante copertura nevosa ancora presente alle alte quote si sta trasformando e riducendo rapidamente liberando grandi quantità di acqua di fusione; il ghiaccio libero dalla neve risulta esposto a forte fusione, contribuendo alla riduzione delle masse glaciali". In Piemonte ancora due giorni di gran caldo, con massime reali di 34 gradi (37 percepiti) poi è atteso un calo di 2-3 gradi.