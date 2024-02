Zeman: "Mi dispiace lasciare il Pescara in questo momento"

SILVI MARINA, 22 FEB - "Mi dispiace lasciare in questo momento, ma le vicissitudini personali hanno preso il sopravvento e mi costringono a questa scelta. Ero tornato a Pescara con tanto entusiasmo, spinto da un debito calcistico che volevo estinguere nei confronti di una piazza che mi ha fatto vivere emozioni importanti; lo scorso anno ci siamo andati vicino e speravo sinceramente che quest'anno terminasse diversamente". Queste le dichiarazioni rilasciate da Zdenek Zeman al termine della visita effettuata questa mattina al campo di Silvi dove il Pescara prosegue la preparazione in vista del match di sabato all'Adriatico (ore 16.15) con la Lucchese. Zeman, operato lunedì scorso per l'inserimento di quattro stent al cuore, dovrà osservare un periodo di riposo; a sostituirlo sulla panchina del Pescara sarà il suo vice, il palermitano Giovanni Bucaro, di 54 anni. "Lascio i ragazzi - ha aggiunto Zeman - a persone capaci e in grado di continuare il percorso sportivo. Sono sicuro che con la vicinanza della gente sapranno fare bene. Ringrazio la società che mi è sempre stata vicino, tra noi resterà sempre un rapporto di affetto e amicizia costruito nel tempo e che spero ci faccia tornare presto a vivere altri momenti importanti".