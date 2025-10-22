Zelensky visita oggi la Svezia, focus su 'export difesa'

Giornale di Brescia
STOCCOLMA, 22 OTT - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà oggi in Svezia e i due paesi faranno un annuncio sulle "esportazioni di difesa", ha dichiarato stamattina il governo di Stoccolma in un comunicato. Zelensky e il premier svedese Ulf Kristersson si incontreranno nella città di Linkoping, sede del gruppo di difesa Saab produttore del caccia Gripen. "Dopo l'incontro, Kristersson e Zelensky terranno una conferenza stampa congiunta per fare un annuncio sulle esportazioni di difesa", ha dichiarato Stoccolma. "Dopo il loro incontro, Kristersson e Zelensky terranno una conferenza stampa congiunta per fare un annuncio in merito all'esportazione di prodotti per la difesa", ha dichiarato il governo in una nota. "Un'Ucraina forte e capace è una priorità fondamentale per la Svezia e continueremo a garantire che l'Ucraina possa contrastare l'aggressione russa", ha scritto Kristersson sulla piattaforma social X. L'anno scorso, la Svezia ha sospeso i piani per l'invio dei suoi caccia Gripen a Kiev, dopo che i Paesi partner avevano chiesto che la priorità fosse data agli F-16 americani. La conferenza stampa è prevista per le ore 15.

