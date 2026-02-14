Zelensky, unità transatlantica è il miglior intercettore contro i piani di Mosca

MONACO DI BAVIERA, 14 FEB - "Non c'è paese in Europa che possa contare solo sulla propria tecnologia e sul proprio denaro per difendersi. In una guerra su vasta scala, nessuno potrebbe farcela da solo. Ecco perché, mentre noi investiamo in intercettori e protezione, la Russia investe nella rottura dell'unità tra tutti noi. La nostra unità con voi, l'unità in Europa, l'unità nella comunità euroatlantica. Vogliono romperla perché la nostra unità è il miglior intercettore contro i piani aggressivi della Russia. La nostra unità è ciò che ci protegge". Lo ha detto Volodymyr Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.