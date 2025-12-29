Giornale di Brescia
Zelensky, truppe straniere in Ucraina sono una parte necessaria delle garanzie

(ANSA-AFP) - KIEV, 29 DIC - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di considerare la presenza di truppe straniere in Ucraina una parte necessaria delle garanzie di sicurezza per Kiev, nell'ambito di qualsiasi accordo per porre fine alla guerra con la Russia. "Credo che la presenza di truppe internazionali sia una vera garanzia di sicurezza, un rafforzamento delle garanzie di sicurezza che i nostri partner ci stanno già offrendo", ha detto Zelensky ai giornalisti. (ANSA-AFP).

