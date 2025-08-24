Giornale di Brescia
Zelensky, truppe straniere dopo guerra importanti per Kiev

epa12319712 Ukrainian President Volodymyr Zelensky gestures before his meeting with Canadian Prime Minister Mark Carney in Kyiv, Ukraine, 24 August 2025. Mark Carney arrived in Kyiv to meet with top Ukrainian officials, as Ukraine marks Independence Day amid the ongoing Russian invasion. EPA/SERGEY DOLZHENKO
AA

KIEV, 24 AGO - Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la presenza di truppe straniere in Ucraina dopo la fine della guerra con la Russia è "importante", poiché Kiev cerca di lavorare su potenziali garanzie di sicurezza con i suoi alleati occidentali. La questione della "presenza sul campo, come si dice, dei 'boots on the ground', è importante per noi", ha affermato Zelensky parlando a fianco del primo ministro canadese Mark Carney, in visita a Kiev in occasione del Giorno dell'Indipendenza ucraina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
KIEV

