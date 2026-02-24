Zelensky, 'Trump non cada nel gioco di Putin, resti al nostro fianco'

ROMA, 24 FEB - "Stanno giocando con Trump e stanno giocando con il mondo intero. Putin pensa di apparire convincente e di potersi fidare di lui. No, è un pessimo attore": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista al Financial Times, nella quale definisce "miope" credere che la guerra finirà con il ritiro ucraino dal Donbass, perché di Mosca "non ci si può fidare", sottolineando che sulle concessioni territoriali c'è "più pressione su Kiev che su Mosca". Zelensky, questa volta alla Cnn, ha poi invitato il presidente Usa a "rimanere al fianco dell'Ucraina".