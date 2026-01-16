Zelensky, spero che a Davos ci sia la firma sulle garanzie di sicurezza Usa

ROMA, 16 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato, in una conferenza stampa a Kiev, che spera di firmare un accordo sulle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti a margine del World Economic Forum di Davos, all'inizio della prossima settimana. Una delegazione ucraina è in viaggio verso gli Stati Uniti per ulteriori colloqui, ha affermato. Lo riporta il Guardian.