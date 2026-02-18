Giornale di Brescia
Zelensky, 'speriamo che i prossimi negoziati si svolgano questo mese'

ROMA, 18 FEB - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di auspicare che il prossimo incontro delle delegazioni di Ucraina, Stati Uniti e Russia si tenga questo mese: lo riporta Ukrinform. "Ad oggi, non possiamo dire che il risultato sia sufficiente. I rappresentanti militari hanno discusso alcune questioni in modo serio e sostanziale. Tuttavia, le delicate questioni politiche, le questioni relative a possibili compromessi e il necessario incontro tra i leader non sono ancora stati sufficientemente elaborati. Contiamo sul prossimo incontro, e sarebbe opportuno che si svolgesse a febbraio", ha affermato Zelensky secondo l'agenzia di stampa ucraina.

