Zelensky, 'sostegno agli iraniani, i Pasdaran designati terroristi'

ROMA, 02 FEB - L'Ucraina sostiene il popolo iraniano, pronto a lottare per la propria libertà. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica è stato designato come organizzazione terroristica. Lo ha riferito Rbc-Ucraina, citando il discorso serale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Il mondo intero vede cosa sta succedendo in Iran, il numero di omicidi e come il regime iraniano abbia contribuito alla diffusione della guerra e della violenza nella regione e in tutto il mondo. L'Ucraina non dimenticherà nessuno delle migliaia di droni 'Shahed' che colpiscono le nostre città e i nostri villaggi, la nostra gente", ha osservato il presidente.

