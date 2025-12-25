Giornale di Brescia
Zelensky sente Witkoff e Kushner, 'discussi dettagli del piano'

KIEV, 25 DIC - Colloquio telefonico tra Voldymyr Zelensky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner dopo che il presidente ucraino ha rivelato i dettagli del nuovo piano messo a punto con gli Usa. "Abbiamo discusso - ha spiegato il leader ucraino sui social - di alcuni importanti dettagli sui lavori in corso. Ci sono delle buone idee che possono contribuire al risultato di una pace duratura".

KIEV

