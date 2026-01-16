Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Zelensky, 'secondo gli 007 i russi stanno preparando nuovi massicci attacchi'

AA

ROMA, 16 GEN - Secondo i rapporti dell'intelligence, "la Russia si sta preparando per condurre nuovi attacchi massicci contro l'Ucraina". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio, riporta Ukrinform. "Stiamo parlando con i nostri partner dei missili per la difesa aerea e dei sistemi di cui abbiamo disperatamente bisogno. Le forniture sono insufficienti. Stiamo cercando di accelerare i tempi ed è importante che i nostri partner ci ascoltino", ha aggiunto il leader ucraino.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario