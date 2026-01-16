Zelensky, 'secondo gli 007 i russi stanno preparando nuovi massicci attacchi'

ROMA, 16 GEN - Secondo i rapporti dell'intelligence, "la Russia si sta preparando per condurre nuovi attacchi massicci contro l'Ucraina". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio, riporta Ukrinform. "Stiamo parlando con i nostri partner dei missili per la difesa aerea e dei sistemi di cui abbiamo disperatamente bisogno. Le forniture sono insufficienti. Stiamo cercando di accelerare i tempi ed è importante che i nostri partner ci ascoltino", ha aggiunto il leader ucraino.