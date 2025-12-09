Zelensky, 'se sarà garantita la sicurezza delle urne si può votare entro tre mesi'

ROMA, 09 DIC - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che se la sicurezza delle urne sarà garantita, anche con l'aiuto degli alleati, le elezioni nel suo Paese potrebbero tenersi già nei prossimi 60-90 giorni. Lo scrivono diversi media internazionali. Zelensky avrebbe inoltre chiesto al parlamento di predisporre la legislazione necessaria per consentire lo svolgimento delle elezioni mentre è in vigore la legge marziale. Secondo Zelensky, le affermazioni secondo cui il governo "si aggrappa al potere" e per questo la guerra non finisce sono del tutto inadeguate. Ha sottolineato che le elezioni possono svolgersi solo a condizione che siano garantite la sicurezza dei cittadini. "Per tenere le elezioni ci sono due questioni: la sicurezza, come farlo sotto i bombardamenti e i missili, e la seconda è la base legislativa per la legittimità delle elezioni", ha detto il presidente, scrive Rbc Ukraine. Zelensky ha dichiarato di aver chiesto agli Stati Uniti e ai partner europei di aiutare a garantire le condizioni per lo svolgimento delle elezioni. "Sono pronto per le elezioni. Inoltre, chiedo agli Stati Uniti, possibilmente insieme ai colleghi europei, di garantire la sicurezza per lo svolgimento delle elezioni. In tal caso, entro 60-90 giorni l'Ucraina sarà pronta per lo svolgimento delle elezioni", ha affermato. Il presidente ha anche invitato i deputati a preparare proposte legislative per modificare la legge elettorale durante lo stato di guerra e si aspetta che i lavori siano completati a breve.