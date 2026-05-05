Zelensky, 'salgono a 5 i morti nel raid russo a Kramatorsk'

ROMA, 05 MAG - Il bilancio dell'odierno raid russo a Kramatorsk nell'est dell'Ucraina è salito a cinque morti e altrettanti feriti. Lo annuncia su X il presidente Volodymyr Zelensky. "Le operazioni di soccorso continuano a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, sul luogo di un attacco russo. Le bombe aeree russe hanno colpito proprio nel centro della città, prendendo di mira i civili. Ad oggi, si contano almeno 5 persone ferite e 5 persone uccise - scrive Zelensky -. Le mie più sentite condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Purtroppo, il numero delle vittime potrebbe aumentare. Tutti i servizi di emergenza sono ora al lavoro sul posto: i soccorritori e le squadre mediche stanno aiutando le persone".