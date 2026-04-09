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Zelensky, rispetteremo il cessate il fuoco di Pasqua

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ROMA, 09 APR - "L'Ucraina ha ripetutamente dichiarato che siamo pronti per passi simmetrici. Abbiamo proposto una tregua durante le festività pasquali di quest'anno e agiremo di conseguenza. Le persone hanno bisogno di una Pasqua libera da minacce e di un reale movimento verso la pace, e la Russia ha la possibilità di non tornare a colpire dopo Pasqua". Lo fa sapere Volodymyr Zelensky su X dopo l'annuncio del Cremlino di un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa.

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