Zelensky, 'ringrazio Trump per l'importante dichiarazione'

ROMA, 29 GEN - Volodymyr Zelensky ha ringraziato Donald Trump per "un importante dichiarazione del presidente Usa sulla possibilità di garantire la sicurezza di Kiev e di altre città ucraine durante questo rigido periodo invernale". "L'approvvigionamento energetico è fondamentale per la vita. Apprezziamo gli sforzi dei nostri partner per aiutarci a proteggere vite umane. Grazie, Presidente Trump!", ha scritto il leader ucraino su X dopo l'annuncio del capo della Casa Bianca sul fatto che Vladimir Putin ha accettato, su sua proposta, di non attaccare l'Ucraina per una settimana a causa delle temperature rigide. "I nostri team ne hanno discusso negli Emirati Arabi Uniti. Ci aspettiamo che gli accordi vengano attuati. Le misure di de-escalation contribuiscono a un reale progresso verso la fine della guerra", ha concluso.