Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Zelensky riceve Sean Penn, 'sei un vero amico dell'Ucraina'

AA

ROMA, 16 MAR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto oggi a Kiev l'attore americano Sean Penn e lo ha ringraziato in un post su X. "Sean, grazie a te sappiamo cosa significa essere un vero amico dell'Ucraina. Sei stato al fianco dell'Ucraina fin dal primo giorno della guerra su vasta scala. Questo è ancora vero oggi. Sappiamo che continuerete a sostenere il nostro Paese e il nostro popolo", ha scritto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario