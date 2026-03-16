Zelensky riceve Sean Penn, 'sei un vero amico dell'Ucraina'

ROMA, 16 MAR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto oggi a Kiev l'attore americano Sean Penn e lo ha ringraziato in un post su X. "Sean, grazie a te sappiamo cosa significa essere un vero amico dell'Ucraina. Sei stato al fianco dell'Ucraina fin dal primo giorno della guerra su vasta scala. Questo è ancora vero oggi. Sappiamo che continuerete a sostenere il nostro Paese e il nostro popolo", ha scritto.