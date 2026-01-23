Giornale di Brescia
Zelensky, 'raggiunto un accordo con Trump, ci darà i Patriot'

ROMA, 23 GEN - Al Forum Economico Mondiale di Davos, i presidenti degli Stati Uniti e dell'Ucraina hanno concordato la fornitura di munizioni per il sistema di difesa aerea Patriot. Lo scrive Ukrinform. È quanto ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky, rispondendo a una domanda sui risultati della sua visita a Davos. "Ho parlato con il presidente Trump e ho ricevuto - non dirò quanti - missili PAC-3 per il sistema Patriot", ha affermato.

