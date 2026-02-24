Giornale di Brescia
Zelensky, 'Putin ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi di guerra'

KIEV, 24 FEB - Vladimir Putin "ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi di guerra": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel quarto anniversario dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Kiev "farà qualunque cosa necessaria" per arrivare a una pace solida e duratura", ha sottolineato Zelensky.

KIEV

