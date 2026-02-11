Giornale di Brescia
Zelensky, prossimo round di colloqui il 17 o 18 febbraio negli Usa

ROMA, 11 FEB - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il prossimo round di colloqui con la Russia è previsto per il 17 o 18 febbraio negli Stati Uniti, ma non è chiaro se la Russia parteciperà. Lo ha detto in un'intervista a Bloomberg, riportata da diversi media ucraini. All'ordine del giorno, scrive Ukirnform, c'è la proposta Usa di creare una zona franca come cuscinetto nella regione orientale di Donetsk. Tuttavia, secondo il presidente ucraino, entrambe le parti in conflitto sono scettiche su questa opzione. "Nessuna delle parti è favorevole all'idea della zona franca, né i russi né noi. Abbiamo opinioni diverse al riguardo".

