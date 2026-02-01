Zelensky, prossimi incontri trilaterali il 4-5 febbraio ad Abu Dhabi

ROMA, 01 FEB - "Il nostro team negoziale ha appena consegnato un report. Sono state fissate le date per i prossimi incontri trilaterali: il 4 e 5 febbraio ad Abu Dhabi. L'Ucraina è pronta per una discussione sostanziale e siamo interessati a garantire che l'esito ci avvicini a una fine reale e dignitosa della guerra. Grazie a tutti coloro che ci stanno aiutando!" Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.