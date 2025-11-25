Giornale di Brescia
Zelensky, 'pronti ad andare avanti con il piano di pace'

ROMA, 25 NOV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev è pronta ad andare avanti con l'accordo di pace sostenuto dagli Stati Uniti e che è pronto a discuterne i punti delicati con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in colloqui che, a suo dire, dovrebbero includere anche gli alleati europei. Lo riporta Reuters online, che ha preso visione di un discorso di Zelensky alla coalizione dei volenterosi. Nel messaggio, il presidente ucraino ha esortato i leader europei a elaborare un quadro per l'invio di una "forza di rassicurazione" in Ucraina e a continuare a sostenere Kiev finché Mosca non mostrerà la volontà di porre fine alla sua guerra.

