Zelensky, progressi con gli Usa sul monitoraggio della pace

ROMA, 06 GEN - Volodymyr Zelensky definisce la nuova Dichiarazione di Parigi "molto concreta" e parla di documenti "sostanziali, non solo parole". "Vogliamo essere pronti affinché, quando la diplomazia raggiungerà la pace, potremo schierare le forze della coalizione dei volenterosi", ha affermato nella conferenza stampa a Parigi. L'Ucraina ha già sufficienti dettagli e sa quali Paesi saranno coinvolti nell'accordo, compreso il contributo che ciascuno di loro fornirà separatamente, afferma Zelensky. "Sono stati compiuti progressi anche nelle discussioni con la delegazione statunitense a Parigi in merito al monitoraggio della pace", ha aggiunto.