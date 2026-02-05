Zelensky, 'probabilmente in Usa i prossimi colloqui'

ROMA, 05 FEB - "Oggi ho ricevuto un rapporto dal nostro team negoziale dopo due giorni di incontri e colloqui negli Emirati Arabi Uniti, con la parte americana e con la parte russa. Mi aspetto che il team a Kiev mi fornisca un rapporto completo di persona, poiché molti aspetti non possono essere adeguatamente discussi telefonicamente. Ciò che si può già dire è che sono previsti ulteriori incontri nel prossimo futuro, probabilmente negli Stati Uniti". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale.