Zelensky, 'prima di Trump farò tappa in Canada e sentirò gli europei'

ROMA, 27 DIC - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che nel corso del suo viaggio verso la Florida, dove domani incontrerà Donald Trump, farà tappa in Canada dove vedrà il premier canadese Mark Carney, e terrà un incontro online con i leader europei. "Sì, ora siamo su un aereo diretto in Florida, Stati Uniti d'America. Durante il tragitto faremo tappa in Canada, dove incontrerò il primo ministro canadese Carney", ha detto Zelensky ai giornalisti, citato da Rbc Ucraina. Secondo lui, è previsto anche un dialogo online con i leader europei.