Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Zelensky, 'prima di Trump farò tappa in Canada e sentirò gli europei'

AA

ROMA, 27 DIC - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che nel corso del suo viaggio verso la Florida, dove domani incontrerà Donald Trump, farà tappa in Canada dove vedrà il premier canadese Mark Carney, e terrà un incontro online con i leader europei. "Sì, ora siamo su un aereo diretto in Florida, Stati Uniti d'America. Durante il tragitto faremo tappa in Canada, dove incontrerò il primo ministro canadese Carney", ha detto Zelensky ai giornalisti, citato da Rbc Ucraina. Secondo lui, è previsto anche un dialogo online con i leader europei.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario