Zelensky, 'possiamo lavorare con Italia a produzione antiaerea, ne abbiamo bisogno'

ROMA, 15 APR - "Oggi ho informato Giorgia della situazione sul campo di battaglia in Ucraina. Proprio adesso nei cieli dell'Ucraina ci sono di nuovo gli Shahed, ci sono gli attacchi massicci e abbiamo bisogno assolutamente dei sistemi aggiuntivi di contraerea. Per noi sono vitali e possiamo lavorare insieme per la produzione di questi sistemi di difesa antiaerea. Perché noi dobbiamo assolutamente evitare la normalizzazione di queste azioni della Russia". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accanto a Giorgia Meloni al termine del loro incontro a Palazzo Chigi.