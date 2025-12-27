Giornale di Brescia
Zelensky, 'posizioni forti per impedire a Putin di eludere la pace'

ROMA, 27 DIC - "Posizioni forti sono necessarie sia al fronte che in diplomazia per impedire a Putin di manipolare ed eludere una fine vera e giusta della guerra. Il mondo ha forza sufficiente per garantire sicurezza e pace": lo scrive il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky su X, alla vigilia del previsto incontro con Donald Trump a Mar-a-Lago.

ROMA

