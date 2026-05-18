Zelensky, pesanti raid russi nella notte, drone russo colpisce nave cinese

ROMA, 18 MAG - Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, denunciando su Telegram pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa, afferma che "uno dei droni (contro Odessa, ndr) ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave si trovasse in mare". "L'attacco russo a Dnipro - afferma il leader ucraino - è durato più di 6 ore nella notte. In totale, ci sono stati danni in otto regioni e, al momento, si conoscono decine di feriti in tutto il paese, tra cui anche bambini. In totale, i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni d'attacco e 22 missili di vari tipi - balistici e da crociera".