Zelensky oggi da Rutte con Costa e von der Leyen

AA

BRUXELLES, 08 DIC - Oggi il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, riceverà nella sua residenza ufficiale a Bruxelles il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, il presidente del Consiglio europeo, António Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Non ci saranno incontri con i media. Lo fa sapere l'Alleanza Atlantica.

BRUXELLES

