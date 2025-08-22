Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Zelensky, obiettivo arrivare a garanzie come l'articolo 5

epa12316476 NATO Secretary General Mark Rutte (L) and Ukrainian President Volodymyr Zelensky (R) attend a joint press conference following their meeting in Kyiv, Ukraine, 22 August 2025. The NATO Secretary General arrived in Kyiv to meet with top Ukrainian officials, amid the ongoing Russian invasion. EPA/SERGEY DOLZHENKO
epa12316476 NATO Secretary General Mark Rutte (L) and Ukrainian President Volodymyr Zelensky (R) attend a joint press conference following their meeting in Kyiv, Ukraine, 22 August 2025. The NATO Secretary General arrived in Kyiv to meet with top Ukrainian officials, amid the ongoing Russian invasion. EPA/SERGEY DOLZHENKO
AA

BRUXELLES, 22 AGO - "Il nostro obiettivo generale è quello di arrivare insieme ai nostri partner a garanzie di sicurezza come l'articolo 5 della Nato, si tratta di garanzie davvero efficaci. Questo è il risultato che dobbiamo raggiungere affinché l'architettura sia assolutamente chiara: quali paesi ci aiuteranno sulla terraferma, quali nei cieli, quali garantiranno la sicurezza in mare". Lo ha detto Volodymyr Zelensky a Kiev. "Poi c'è la questione del finanziamento del nostro esercito in termini di numeri e qualità".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario