Zelensky, obiettivo arrivare a garanzie come l'articolo 5
epa12316476 NATO Secretary General Mark Rutte (L) and Ukrainian President Volodymyr Zelensky (R) attend a joint press conference following their meeting in Kyiv, Ukraine, 22 August 2025. The NATO Secretary General arrived in Kyiv to meet with top Ukrainian officials, amid the ongoing Russian invasion. EPA/SERGEY DOLZHENKO
AA
BRUXELLES, 22 AGO - "Il nostro obiettivo generale è quello di arrivare insieme ai nostri partner a garanzie di sicurezza come l'articolo 5 della Nato, si tratta di garanzie davvero efficaci. Questo è il risultato che dobbiamo raggiungere affinché l'architettura sia assolutamente chiara: quali paesi ci aiuteranno sulla terraferma, quali nei cieli, quali garantiranno la sicurezza in mare". Lo ha detto Volodymyr Zelensky a Kiev. "Poi c'è la questione del finanziamento del nostro esercito in termini di numeri e qualità".
