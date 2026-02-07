Giornale di Brescia
Zelensky, nuovi colloqui in Usa la prossima settimana

KIEV, 07 FEB - Le delegazioni russa e ucraina saranno negli Stati Uniti la prossima settimana per ulteriori colloqui, afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conversazione con i giornalisti, riferisce un corrispondente di Ukrinform. Le delegazioni di Ucraina e Russia sono state invitate a incontrarsi in formato bilaterale, ha sottolineato, affermando che l'incontro si terrà con tutta probabilità a Miami e che l'Ucraina ha confermato la sua partecipazione.

