Zelensky, nove morti in un attacco ad ovest

(ANSA-AFP) - ROMA, 19 NOV - Nove persone sono morte in un attacco aereo russo nell'ovest dell'Ucraina. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky. Le nove vittime sono state uccise in un attacco a Ternopil, nell'Ucraina occidentale, ha scritto Zelensky su X. "A Ternopil sono stati colpiti edifici residenziali di nove piani (...). Al momento, decine di persone sono rimaste ferite e purtroppo nove persone sono morte", ha detto, aggiungendo che potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. (ANSA-AFP).