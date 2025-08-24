Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Zelensky, non consultiamo gli Usa su raid a lungo raggio

epa12316594 Ukrainian President Volodymyr Zelensky addresses a joint press conference with NATO Secretary General Mark Rutte (not pictured) following their meeting in Kyiv, Ukraine, 22 August 2025. The NATO Secretary General Rutte arrived in Kyiv to meet with top Ukrainian officials, amid the ongoing Russian invasion. EPA/SERGEY DOLZHENKO
epa12316594 Ukrainian President Volodymyr Zelensky addresses a joint press conference with NATO Secretary General Mark Rutte (not pictured) following their meeting in Kyiv, Ukraine, 22 August 2025. The NATO Secretary General Rutte arrived in Kyiv to meet with top Ukrainian officials, amid the ongoing Russian invasion. EPA/SERGEY DOLZHENKO
AA

ROMA, 24 AGO - L'Ucraina ha utilizzato le proprie armi per colpire obiettivi in ;;profondità all'interno della Russia e non si consulta con Washington al riguardo. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato da Sky News, in risposta all'articolo del Wall Street Journal secondo cui il Pentagono avrebbe silenziosamente impedito a Kiev di utilizzare missili a lungo raggio di fabbricazione statunitense per colpire obiettivi all'interno della Russia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario