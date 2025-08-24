Zelensky, non consultiamo gli Usa su raid a lungo raggio
epa12316594 Ukrainian President Volodymyr Zelensky addresses a joint press conference with NATO Secretary General Mark Rutte (not pictured) following their meeting in Kyiv, Ukraine, 22 August 2025. The NATO Secretary General Rutte arrived in Kyiv to meet with top Ukrainian officials, amid the ongoing Russian invasion. EPA/SERGEY DOLZHENKO
ROMA, 24 AGO - L'Ucraina ha utilizzato le proprie armi per colpire obiettivi in ;;profondità all'interno della Russia e non si consulta con Washington al riguardo. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato da Sky News, in risposta all'articolo del Wall Street Journal secondo cui il Pentagono avrebbe silenziosamente impedito a Kiev di utilizzare missili a lungo raggio di fabbricazione statunitense per colpire obiettivi all'interno della Russia.
