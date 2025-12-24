Giornale di Brescia
Zelensky, 'non c'è consenso con Usa su Donetsk e centrale di Zaporizhzhia'

(ANSA-AFP) - KIEV, 24 DIC - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che non c'è consenso con gli Stati Uniti sui territori e sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia nell'ultimo piano. Il piano di pace prevede che Stati Uniti, Ucraina e Russia gestiscano la centrale nucleare, ha affermato Zelensky in un incontro con i giornalisti. "Non abbiamo raggiunto un consenso con la parte americana riguardo al territorio della regione di Donetsk e alla centrale nucleare di Zaporizhzhia", ha affermato, aggiungendo che "siamo pronti per un incontro con gli Stati Uniti a livello di leader per affrontare questioni delicate". Inoltre, secondo Zelensky, il piano prevede il congelamento del fronte lungo le linee attuali e l'avvio di discussioni sulla creazione di zone demilitarizzate. "La linea di dispiegamento delle truppe alla data dell'accordo è la linea di contatto de facto riconosciuta", ha affermato Zelensky. "Un gruppo di lavoro si riunirà per determinare il ridispiegamento delle forze necessario per porre fine al conflitto, nonché per definire i parametri di possibili future zone economiche speciali", ha aggiunto. Per quanto riguarda Zaporizhzhia, invece, "la centrale nucleare sarà gestita congiuntamente da tre Paesi: Ucraina, Stati Uniti e Russia. Per l'Ucraina questo sembra molto inappropriato e non del tutto realistico", ha dichiarato Zelensky. Il leader ucraino ha aggiunto di aspettarsi che Mosca risponda oggi all'ultima versione della bozza di proposta concordata tra Washington e Kiev per porre fine alla guerra. "Riceveremo la risposta russa dopo che la parte americana avrà parlato con loro", ha detto Zelensky ai reporter, mentre illustrava i dettagli del nuovo piano in 20 punti elaborato durante i colloqui del fine settimana a Miami. (ANSA-AFP).

