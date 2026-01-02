Zelensky nomina Budanov nuovo capo dell'ufficio presidenziale

ROMA, 02 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato il capo dell'intelligence militare Kyrylo Budanov nuovo Capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, al posto di Andriy Yermak costretto a dimettersi per il coinvolgimento in un caso di corruzione. "In questo momento, l'Ucraina necessita di maggiore attenzione alle questioni di sicurezza, allo sviluppo delle Forze di Difesa e di Sicurezza ucraine, nonché al percorso diplomatico dei negoziati, e l'Ufficio del Presidente servirà principalmente all'adempimento di questi compiti del nostro Stato", ha annunciato Zelensky su X. "Kyrylo ha esperienza specialistica in questi settori e la forza sufficiente per produrre risultati", ha aggiunto Zelensky. "Ho inoltre incaricato il nuovo Capo dell'Ufficio del Presidente, in collaborazione con il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell'Ucraina e altri leader e istituzioni competenti, di aggiornare e sottoporre all'approvazione le basi strategiche della difesa e dello sviluppo del nostro Stato, nonché le fasi successive", ha concluso il leader ucraino.