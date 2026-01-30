Zelensky, 'nessun raid russo su energia, Mosca si sposta su logistica '

ROMA, 30 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky conferma che non ci sono stati attacchi russi alle infrastrutture energetiche durante la notte, ma ha affermato che Mosca sembra stia spostando la sua attenzione sugli attacchi alle infrastrutture logistiche. Zelensky ha sottolineato l'attacco missilistico balistico nella regione di Kharkiv, che ha colpito un sito produttivo di un'azienda statunitense. Poco prima Philip Morris Ucraina ha riferito che una parte del suo stabilimento di Kharkiv è stata danneggiata stanotte da un attacco missilistico. I soccorsi sono al lavoro sul posto e l'incendio è in fase di spegnimento. Secondo i dati preliminari, non ci sono feriti: tutto il personale in servizio era al riparo durante l'attacco. L'azienda ha ricordato che la fabbrica di Kharkiv non è più operativa dal 24 febbraio 2022, ovvero dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala.